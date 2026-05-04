Horror en Oruro: investigan a padres por intentar quemar a su hija de 15 años

Un caso de extrema violencia intrafamiliar ha generado conmoción en Oruro, donde una adolescente de 15 años resultó con graves quemaduras tras ser presuntamente atacada por sus propios padres.

El hecho ocurrió la noche del 2 de mayo en la zona norte de la ciudad. Según las primeras investigaciones, la menor habría sido rociada con alcohol y luego prendida fuego durante una discusión familiar.

La situación salió a la luz gracias a una vecina que escuchó los gritos de la adolescente y acudió de inmediato a ayudarla. En un primer momento, la madre aseguró que se trataba de un accidente doméstico, pero posteriormente la víctima reveló que la agresión habría sido intencional.

La intervención oportuna permitió que la menor recibiera atención médica urgente.

Estado de salud

De acuerdo con el reporte oficial, la adolescente presenta quemaduras de primer y segundo grado en el rostro, cuello, brazo y muslo izquierdo. Actualmente permanece hospitalizada bajo observación.

El caso es investigado por el Ministerio Público como tentativa de feminicidio. Los padres, de 39 y 42 años, están siendo procesados mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Las autoridades recogen testimonios, analizan imágenes de cámaras de seguridad y buscan establecer con precisión el grado de responsabilidad de los implicados.

El fiscal departamental, Aldo Morales, afirmó que se actuará con firmeza: “Nada justifica la violencia ejercida contra una menor”.

El caso ha encendido alarmas sobre la violencia intrafamiliar y la urgencia de denunciar a tiempo. La rápida reacción de una vecina marcó la diferencia entre la vida y una tragedia aún mayor.

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