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Internacional

Alerta en Filipinas: volcán Mayon lanza ceniza y evacúan a más de 300 familias

El colapso de lava generó flujos piroclásticos y una intensa caída de ceniza que afectó a decenas de comunidades. Se mantiene la alerta por posible actividad más peligrosa.

Red Uno de Bolivia

04/05/2026 13:18

Filipinas: volcán Mayon lanza ceniza y evacúan a más de 300 familias. Foto EFE.
Filipinas

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Más de 300 familias fueron evacuadas en Filipinas tras una intensa emisión de ceniza del Volcán Mayon, uno de los más activos del país.

El fenómeno ocurrió durante el fin de semana, cuando depósitos de lava acumulados en sus laderas colapsaron repentinamente, generando flujos piroclásticos: avalanchas de rocas calientes, ceniza y gases que descendieron con rapidez.

Ceniza, miedo y visibilidad cero

Aunque no se registró una erupción explosiva, enormes nubes de ceniza cubrieron al menos 87 aldeas en tres municipios, reduciendo la visibilidad y afectando la circulación.

“La caída de ceniza era tan espesa que no se veía nada”, relató el alcalde de Camalig, una de las zonas más cercanas al volcán.

El evento tomó por sorpresa a muchos habitantes, generando momentos de tensión y evacuaciones preventivas.

Alerta vigente y riesgo latente

Las autoridades mantienen el nivel de alerta 3, lo que indica agitación magmática y riesgo de nuevas emisiones, flujos de lava o explosiones moderadas.

Esto implica evacuación obligatoria en zonas de riesgo, restricción de acceso y prohibición de vuelos cercanos al volcán.

Daños y consecuencias

Además del impacto en la población, la ceniza afectó cultivos y provocó la muerte de animales en áreas rurales, complicando la situación de comunidades que dependen de la agricultura.

Un volcán imponente y peligroso

Con 2.462 metros de altura, el Mayon es famoso por su cono casi perfecto y es uno de los principales atractivos turísticos del país. Sin embargo, también es el más activo de Filipinas, ubicada en el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona con alta actividad sísmica y volcánica.

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