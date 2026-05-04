Trasladan a Argentina a “Pequeño J”, acusado de planificar el triple crimen en Florencio Varela

Este lunes fue trasladado a Argentina Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, principal acusado de planificar el triple crimen ocurrido en septiembre de 2025 en Florencio Varela.

El imputado arribará al país por la tarde procedente de Perú, donde fue entregado a agentes de Interpol tras un operativo realizado en el penal de Ancón II. El traslado se ejecutó bajo estrictas medidas de seguridad y coordinación entre autoridades peruanas y argentinas, según el portal TN.

Valverde Victoriano está acusado de haber organizado el secuestro, tortura y asesinato de Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo. De acuerdo con la investigación, el crimen estaría vinculado a una organización narcotraficante y habría sido una represalia por el robo de droga.

Las víctimas fueron engañadas y llevadas a una vivienda en Florencio Varela, donde fueron retenidas, torturadas y posteriormente asesinadas. Sus cuerpos fueron enterrados en el lugar, mientras que el vehículo utilizado fue incendiado para eliminar evidencias.

Tras su llegada a Argentina, el acusado quedará bajo custodia de la Policía Federal y será presentado ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón para prestar declaración.

El caso cuenta con al menos once personas identificadas, varias de ellas detenidas, mientras las autoridades no descartan nuevos implicados dentro de la estructura criminal.

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