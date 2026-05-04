The Strongest reacciona y derrota a ABB con remontada en Miraflores

The Strongest mostró carácter en el estadio Hernando Siles y venció 3-1 a ABB por la quinta fecha del campeonato, luego de revertir un marcador adverso.

El conjunto visitante sorprendió en el inicio con un gol de penal de Rodderyk Perozo a los 22 minutos del primer tiempo. Sin embargo, la reacción del Tigre no tardó en llegar y encontró el empate gracias a Carlos Ventura a los 34 minutos.

En la segunda parte, el equipo dirigido por Sixto Vizuete consolidó su dominio. Jaime Arrascaita puso en ventaja a los atigrados a los 17 minutos y, sobre el final, Martín Chiatti selló el 3-1 definitivo.

Ventura fue uno de los jugadores más influyentes del encuentro, liderando el ataque y marcando el rumbo de la remontada, mientras que Arrascaita también destacó en el mediocampo con su aporte ofensivo.

Con este resultado, The Strongest se ubica en la segunda posición del campeonato con 13 puntos, mientras que ABB queda en el décimo lugar con 6 unidades. En la próxima jornada, el Tigre recibirá a Real Potosí y ABB será local frente a Oriente Petrolero.

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