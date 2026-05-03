El sorprendente cambio de Gonzalo “Pipita” Higuaín tras años fuera del fútbol

La reciente aparición de Gonzalo Higuaín en una tienda deportiva de Miami encendió una fuerte discusión en redes sociales. La imagen, que se difundió rápidamente a nivel global, muestra al exdelantero con un aspecto físico muy distinto al que lucía durante su etapa como profesional, lo que provocó sorpresa entre fanáticos y usuarios.

En la fotografía, Higuaín aparece con una barba abundante, ropa casual y una contextura alejada de la figura atlética que lo caracterizó a lo largo de su carrera. Este cambio generó todo tipo de reacciones: mientras algunos lo interpretan como una evolución natural tras el retiro, otros cuestionan si la imagen fue alterada digitalmente.

El debate creció aún más por la falta de confirmación oficial sobre la veracidad del registro. Usuarios en plataformas digitales analizaron detalles como la iluminación, los ángulos y posibles ediciones, alimentando la incertidumbre sobre si se trata realmente del exjugador.

Higuaín, que anunció su retiro en 2022 tras su paso por el Inter Miami CF, dejó atrás una carrera de más de 17 años en la que superó los 300 goles entre clubes y selección argentina, vistiendo camisetas de equipos como River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan y Chelsea.

No es la primera vez que su apariencia genera repercusión. Durante sus últimos años como futbolista, ya había sido tema de conversación por cambios en su look, lo que ahora se potencia con esta nueva imagen que divide opiniones.

Sin declaraciones del propio protagonista, la discusión continúa creciendo en redes, donde la pregunta sigue abierta: si la imagen refleja la realidad o si se trata de un caso más de manipulación digital en tiempos de viralidad.

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