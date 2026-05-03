¡Viva Bolivia! Wilmer Santos clasifica al Mundial de atletismo Sub-20 de la mano de Nemia Coca

El atletismo boliviano celebra un nuevo logro internacional con la clasificación del joven Wilmer Santos al Campeonato Mundial U20. El orureño alcanzó la marca mínima en el Campeonato Nacional Adulto de Perú, donde firmó una destacada actuación en los 3.000 metros con obstáculos.

Santos se quedó con el segundo lugar de la prueba tras detener el cronómetro en 8 minutos, 57 segundos y 46 centésimas, registro que no solo le dio el boleto al Mundial que se disputará en Oregón, Estados Unidos, del 5 al 19 de agosto de 2026, sino que también le permitió mejorar sus propios récords nacionales U20 y U23.

La competencia fue exigente y de alto nivel. El primer puesto fue para el peruano Yeferson Cuno con 8’56”38, mientras que su compatriota Yuri Labra completó el podio con un tiempo de 9’00”55, lo que resalta aún más el rendimiento del representante boliviano.

Detrás de este importante avance está el trabajo constante junto a sus entrenadores, Nemia Coca y Marcelo Peñaranda, quienes han sido fundamentales en su crecimiento deportivo y en este salto hacia la élite juvenil.

La jornada también dejó otras actuaciones destacadas para Bolivia. Ángela Castro finalizó tercera en los 10.000 metros marcha con un tiempo de 46’26”70, mientras que Mónica Canllahua fue octava en los 3.000 metros con obstáculos con 11’45”59.

Con este resultado, Wilmer Santos no solo rompe sus propias marcas, sino que se proyecta como una de las grandes promesas del atletismo boliviano en el escenario internacional.

Mira la programación en Red Uno Play