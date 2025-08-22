Federación Atlética de Bolivia explica decisión sobre la selección al Mundial tras denuncia de Torrez

La Federación Atlética de Bolivia (FAB) respondió a las denuncias de la velocista Guadalupe Torrez sobre su exclusión del próximo Campeonato Mundial de Tokio 2025, aclarando que los criterios de selección fueron revisados y consensuados con asociaciones y entrenadores en abril de este año.

Según la FAB, Guadalupe Torrez ya había sido nominada en dos ocasiones anteriores a campeonatos mundiales (Glasgow 2024 y Nanjing 2025) bajo el método de calificación único basado en la Mejor Marca Técnica. Sin embargo, ante solicitudes de asociaciones y entrenadores, la federación convocó a una Reunión Técnica Ampliada, en la que se acordó sumar nuevas variables para la selección, incluyendo récords nacionales, ranking nacional y sudamericano, posiciones en campeonatos y otras métricas, con el fin de equilibrar oportunidades entre disciplinas como velocidad y medio fondo, afectadas por factores geográficos y de entrenamiento.

El nuevo sistema de calificación asigna puntos según la Marca Técnica y pondera variables del 1 al 10, con excepción de récord nacional, que recibe 20 puntos debido a su complejidad. Tras la evaluación, la atleta Benita Parra obtuvo la mayor puntuación, seguida de Alinny Delgadillo y luego Guadalupe Torrez.

La FAB explicó que Benita Parra había sido operada de emergencia en junio, por lo que su participación en un mundial de alta exigencia podría comprometer su recuperación y desempeño. Por esta razón, se decidió nominar a la segunda mejor atleta, Alinny Delgadillo, recordista nacional y mejor competidora en 200 metros planos.

Sobre Guadalupe Torrez, la federación indicó que su mejor marca de 100 metros este año fue 11.67, inferior a la de Leticia Arispe (11.64), y que no cumplió la marca mínima para participar en el Campeonato Sudamericano Mayor, lo que afectó su puntuación total y su clasificación final.

La FAB subrayó que todas las decisiones se tomaron con base en criterios técnicos y médicos, buscando garantizar tanto el rendimiento como la seguridad y salud de los atletas, sin afectar la equidad en la selección.

Mira la programación en Red Uno Play