El etíope Habtamu Birlew Denekew gana el Maratón de Buenos Aires 2025

El etíope Habtamu Birlew Denekew se consagró este domingo ganador del Maratón Internacional de Buenos Aires 2025 al imponerse en los 42 kilómetros con un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 24 segundos, en una edición que reunió a más de 15.000 corredores y marcó un récord histórico de inscritos.



El podio masculino de élite se completó con el keniano Esphond Cheruiyot (2h09:46) y su compatriota Dickson Kiptoo (2h15:06).



En la rama femenina, el triunfo fue para la también etíope Elfinesh Demise Amare, con un tiempo de 2h28:12, escoltada por sus compatriotas Maritu Ketema Gutema (2h28:54) y Alemitu Tariku Olana (2h29:07).



En la clasificación sudamericana, los mejores fueron los argentinos. Joaquín Emanuel Arbe fue el primer hombre de la región, con un registro de 2h19:21 que lo ubicó sexto en la general, seguido por David Rodríguez y Ezequiel Chavarría.



Entre las mujeres, se destacaron Luján Urrutia (2h42:50), Anahí Castaño (2h43:16) y Agustina Chretien (2h48:38).



La carrera, certificada por World Athletics, partió desde la intersección de Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, en Palermo, y recorrió 42,195 metros por los barrios y paisajes más emblemáticos de la capital argentina.



El circuito incluyó el Rosedal, el Obelisco, el Teatro Colón, la Plaza de Mayo, un giro en la Bombonera y el paso por Puerto Madero y la Reserva Ecológica antes de regresar al punto de partida.



El evento, que sucede al medio maratón del 24 de agosto con 27.500 participantes, consolidó a Buenos Aires como epicentro del atletismo sudamericano.



La organización dispuso un amplio operativo de seguridad, hidratación, asistencia médica y transmisión por streaming, mientras que todos los corredores que completaron la prueba recibieron la medalla finisher.

