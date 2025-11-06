Así queda conformada la nueva Directiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional 2025–2026

Tras la instalación de la Legislatura 2025–2026, la Asamblea Legislativa Plurinacional conformó este jueves las nuevas directivas de la Cámara de se desarrollaron en un clima de consenso político y renovación institucional, dando paso a la elección de las mesas directivas que conducirán el trabajo legislativo durante la nueva gestión.

La nueva Directiva del Senado quedó conformada de la siguiente manera:

Presidencia: senador Diego Esteban Mateo Ávila Navajas (PDC)

Primera Vicepresidencia: senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara (Unidad)

Segunda Vicepresidencia: senadora Kathia Lisbeth Quiroga Fernández (Libre)

Primera Secretaría: senadora Yasmín Estivariz Villarroel (PDC)

Segunda Secretaría: senador Julio Romaña Galindo (PDC)

Tercera Secretaría: senadora Rosa Tatiana Añez (Unidad)

En la votación, la directiva fue elegida con 32 votos a favor, dos en contra y dos en blanco, de un total de 36 senadores presentes.

La Directiva de la Cámara Baja quedó conformada por los siguientes legisladores:

Presidencia: diputado Roberto Julio Castro Salazar (PDC)

Primera Vicepresidencia: diputada Daniela Cabrera Guillén (Unidad)

Segunda Vicepresidencia: diputado Rodrigo Antonio Loma (Libre)

Primera Secretaría: diputado Mario Lima Paz (PDC)

Segunda Secretaría: diputada María Khaline Moreno Cárdenas (Unidad)

Tercera Secretaría: diputado José Maldonado Gemio (Libre)

Cuarta Secretaría: diputada Glenda Marlene Aguilera Padilla (Libre)

La nueva directiva de diputados obtuvo 120 de los 121 votos emitidos, lo que representa más de dos tercios del pleno.

Las nuevas autoridades legislativas asumirán oficialmente sus funciones en la inauguración del nuevo periodo constitucional, prevista para este sábado durante el acto de transmisión de mando presidencial.

Con esta conformación, la Asamblea Plurinacional inicia un nuevo ciclo político, marcado por el compromiso de fortalecer la institucionalidad, el diálogo y la coordinación entre las distintas fuerzas representadas en el Legislativo.

