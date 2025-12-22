Dos heridos del choque en Confital permanecen estables tras ser trasladados a Quillacollo

Dos de las personas heridas en el trágico accidente de tránsito ocurrido en la zona de Confital, que dejó seis fallecidos, se encuentran internadas y en estado estable en la clínica Álvarez de Quillacollo, en Cochabamba.

Los pacientes llegaron a este centro médico tras el choque y embarrancamiento protagonizado por un minibús y una flota en la ruta Cochabamba–Oruro. De acuerdo con el reporte médico, se trata de un hombre y una mujer, ambos con lesiones de consideración, pero fuera de peligro.

“Tenemos dos pacientes heridos provenientes del hecho de tránsito ocurrido en la localidad de Confital. Uno es de sexo masculino y el otro femenino. El varón presenta traumatismo facial y fractura en el miembro inferior izquierdo. La mujer, que viajaba en el minibús, también presenta fracturas. Ambos se encuentran estables”, señala el parte médico emitido por la clínica.

Actualmente, los pacientes permanecen internados en salas comunes, bajo observación de sus médicos tratantes y a la espera de la evolución clínica y los procedimientos quirúrgicos correspondientes.

“Estamos a la espera de su tratamiento quirúrgico y de su evolución favorable para que posteriormente puedan recibir el alta médica”, añade el informe médico.

Mientras tanto, el hecho continúa en etapa de investigación, para determinar las causas del accidente que enluta a varias familias.

