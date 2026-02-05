Misión de la Unión Europea concluye visita a Bolivia y anuncia ayuda financiera

La misión de la Unión Europea concluyó este jueves su visita oficial a Bolivia, dejando resultados favorables para el país, tras anunciar una cartera de ayuda financiera que será diversificada en distintos sectores estratégicos.

De acuerdo con la información brindada, los recursos estarán destinados a áreas estratégicas, con el objetivo de apoyar el desarrollo económico y social, además de fortalecer programas de cooperación en el país.

Pelayo Castro, director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, calificó como exitosa la visita de esta misión, que estuvo conformada por 70 personas, entre ellos 40 empresarios europeos. Además, dijo que la ayuda financiera será destinada en la lucha contra las drogas, protección del medio ambiente, programas de mejoramiento en la conexión energética, entre otros.

“Misión cumplida. Esta delegación va a ser embajadora de la esperanza que se abre en esta nueva fase para el pueblo boliviano”, indicó Pelayo Castro.

En cuanto al apoyo financiero, Pelayo dijo que se ha decidido desembolsar 11 millones de euros al tesoro público boliviano, para apoyar al Gobierno en la conservación del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la promoción de cultivos alternativos a la coca.

Además, dijo que en estos días han firmado un convenio con la UNODC y el Ministerio de Gobierno que está financiado por la Unión Europea por 3 millones de euros para apoyar la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias.

De igual forma, dijo que han firmado un apoyo al sector de energías verdes, a través del programa Pro-Transición implementado por la GIZ y cofinanciada por la Comisión Europea con 4 millones de euros.

Añadió que otros 5 millones de euros, de la mano de la cooperación alemana, serán destinados para mejorar la interconexión energética y fortalecer el mercado energético.

“Hemos acordado hoy, en el marco de este diálogo establecer un diálogo estructurado entre la UE y Bolivia en materia de comercio e inversión, para llevar adelante las conversaciones que hemos iniciado esta semana”,

Además, explicó que presentó un modelo de construcción de plantas solares en las localidades de Vinto y Patacamaya, que se unen a la inversión ya realizada en Oruro.

