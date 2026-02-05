Rodrigo Paz anuncia llegada de empresarios a Tarija para impulsar inversiones en turismo

El presidente Rodrigo Paz anunció la llegada de un grupo de empresarios a Tarija interesados en oportunidades de inversión en el sector turismo, además de adelantar el arribo de recursos económicos que beneficiarán tanto al departamento como al país.

La declaración fue realizada tras su arribo a la plaza principal de Tarija, donde participó de la tradicional fiesta de Compadres, ocasión en la que recibió el respaldo y el cariño de la población.

“Una delegación de empresas está en Tarija evaluando la fiesta de Compadres porque estamos promocionando el Carnaval de Bolivia, incluido el de Tarija, para que sean proyectos a desarrollar a partir del próximo año. Estas empresas están evaluando el futuro Carnaval de Tarija”, manifestó el mandatario.

Firma de acuerdos

Por otra parte, Paz informó que durante la mañana sostuvo reuniones y firmó acuerdos con una delegación europea, los cuales se traducirán en recursos económicos para el país.

“Va a llegar platita para Tarija y para el resto de Bolivia. Ya lo anunciaremos después del Carnaval, hay obras importantes para Tarija”, adelantó el presidente.

