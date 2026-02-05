TEMAS DE HOY:
Sparring de boxeo Intento de secuestro Feminicidio

29ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Discusión en casa termina en tragedia: Mujer muere apuñalada tras ser atacada por su pareja en Warnes

Ocurrió en la comunidad de Coloradillo. Una pareja de adultos mayores discutió y la mujer murió tras ser apuñalada.

Red Uno de Bolivia

05/02/2026 6:52

Santa Cruz

Escuchar esta nota

Un nuevo feminicidio fue registrado en Bolivia la tarde de este pasado miércoles en el municipio de Warnes, comunidad Coloradillo, en el departamento de Santa Cruz, según confirmó la Fiscalía.

De acuerdo con el informe preliminar del Ministerio Público, la víctima y el presunto autor eran una pareja de la tercera edad que se encontraba sola en su domicilio cuando se produjo una discusión.

 

 

 

Durante el altercado, el hombre habría atacado a su pareja con un cuchillo, causándole la muerte. Posteriormente, intentó quitarse la vida, provocándose heridas cortantes.

El fiscal que investiga el caso informó que el sospechoso, plenamente identificado y aprehendido, fue trasladado a un centro de salud, donde permanece internado bajo custodia policial.

La autoridad indicó que la hipótesis inicial apunta a motivos pasionales, presuntamente relacionados con celos, y aclaró que ambas personas no se encontraban bajo efectos del alcohol.

 

 

El arma blanca utilizada fue colectada como evidencia y ya se realizó la autopsia médico legal a la víctima.

El caso fue tipificado como feminicidio. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD