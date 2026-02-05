Discusión en casa termina en tragedia: Mujer muere apuñalada tras ser atacada por su pareja en Warnes

Un nuevo feminicidio fue registrado en Bolivia la tarde de este pasado miércoles en el municipio de Warnes, comunidad Coloradillo, en el departamento de Santa Cruz, según confirmó la Fiscalía.

De acuerdo con el informe preliminar del Ministerio Público, la víctima y el presunto autor eran una pareja de la tercera edad que se encontraba sola en su domicilio cuando se produjo una discusión.

Durante el altercado, el hombre habría atacado a su pareja con un cuchillo, causándole la muerte. Posteriormente, intentó quitarse la vida, provocándose heridas cortantes.

El fiscal que investiga el caso informó que el sospechoso, plenamente identificado y aprehendido, fue trasladado a un centro de salud, donde permanece internado bajo custodia policial.

La autoridad indicó que la hipótesis inicial apunta a motivos pasionales, presuntamente relacionados con celos, y aclaró que ambas personas no se encontraban bajo efectos del alcohol.

El arma blanca utilizada fue colectada como evidencia y ya se realizó la autopsia médico legal a la víctima.

El caso fue tipificado como feminicidio. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.

Mira la programación en Red Uno Play