TEMAS DE HOY:
menor agredido Taxista asesinado Narcotráfico

24ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

Conozca a las candidatas que buscan la corona de 'Reina del Carnaval Alteño'

El próximo viernes 6 de febrero se realizará la elección de la nueva soberana en el centro de convenciones LUXOR en Ciudad Satélite.

Juan Marcelo Gonzáles

05/02/2026 0:12

Foto; Candidatas al Carnaval Alteño 2026
El Alto

Escuchar esta nota

A pocos días del Carnaval 2026, las postulantes para la Reina del Carnaval de El Alto llegaron hasta los estudios de Que No Me Pierda. La actual soberana, Romina Vargas, le pidió a la próxima soberana exponer toda la cultura e identidad alteña en lo más alto.

Roxana Mayta, Raquel Beltrán, Adriana Quispe, Diana Galeno, Mariana Rodríguez, María Calatayud y Soledad Rangel son las candidatas que visitaron QNMP.

Entre los deseos de las candidatas está poder mostrar todas las tradiciones de los alteños con mucha cultura y sin excesos al momento de compartir con los amigos y la familia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD