Conozca a las candidatas que buscan la corona de 'Reina del Carnaval Alteño'

A pocos días del Carnaval 2026, las postulantes para la Reina del Carnaval de El Alto llegaron hasta los estudios de Que No Me Pierda. La actual soberana, Romina Vargas, le pidió a la próxima soberana exponer toda la cultura e identidad alteña en lo más alto.

Roxana Mayta, Raquel Beltrán, Adriana Quispe, Diana Galeno, Mariana Rodríguez, María Calatayud y Soledad Rangel son las candidatas que visitaron QNMP.

Entre los deseos de las candidatas está poder mostrar todas las tradiciones de los alteños con mucha cultura y sin excesos al momento de compartir con los amigos y la familia.

Mira la programación en Red Uno Play