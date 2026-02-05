"Buscaban doblegarme atacando a mi familia": Las duras revelaciones de la expresidenta Añez

Tres meses después de abandonar el centro penitenciario tras la anulación de su sentencia por el caso "Golpe II", la expresidenta Jeanine Añez ofreció, en Que No Me Pierda, un crudo relato sobre los cuatro años y ocho meses que permaneció privada de libertad. La exmandataria denunció haber sido víctima de una estrategia de asfixia emocional y judicial dirigida por el anterior gobierno.

La familia como blanco de presión

Para Añez, el periodo más oscuro de su encierro no fue solo la pérdida de su libertad, sino el uso de sus seres queridos como mecanismo de extorsión política. Según sus palabras, el sistema judicial y el entonces ejecutivo se ensañó con su entorno para forzar una confesión que nunca llegó.

"Se ensañaron contra mi hermano, le iniciaron procesos, metieron presos a sus hijos y todas esas situaciones fueron por mi causa y el único propósito era doblegarme", denunció la exautoridad.

Añez relató que el hostigamiento fue especialmente duro durante los primeros tres años: "Me querían someter y doblegar acusando a mi hija, amenazando a mi hija y eso duele, duele muchísimo a una madre". A pesar de estas presiones, aseguró que declararse culpable para obtener beneficios nunca fue una alternativa real: "Para mí realmente eso era una ofensa. Yo no iba a declararme culpable por hechos que no cometí".

Una "patraña" política

La expresidenta, quien recuperó su libertad el 6 de noviembre de 2025, fue enfática al calificar los procesos en su contra como una estructura diseñada desde el anterior Ministerio de Justicia. Respecto al caso "Golpe II", fue tajante:

"Yo permanecía todavía presa por una sentencia ya ejecutoriada que era el mal llamado 'Golpe II', que yo llamaba 'Patraña dos'".

Aseguró que la verdadera razón de su encierro fue una "revancha política a pedido de Evo Morales" por haber asumido la presidencia tras la renuncia y salida del país del líder del MAS en 2019. "A mí no se me acusaba por un hecho delictivo, sino por haberme atrevido a tomar el poder que la Constitución me reconocía cuando Evo Morales huyó", puntualizó.

El futuro: De la prisión a la academia

Tras casi cinco años de "voces embargadas" y restricciones de visitas que pasaban incluso por el Ministerio de Gobierno, Añez anunció una nueva etapa en su vida fuera de Bolivia. Ha sido invitada a dar clases en una universidad en Estados Unidos, donde planea exponer su versión de los hechos ante la comunidad internacional.

"Ahora me siento libre de expresarme, me siento libre de compartir mi experiencia y puedo hablar todo lo que me hicieron callar... Es momento de que el mundo escuche mi verdad", aseguró.

Al ser consultada sobre la gestión del actual presidente, Rodrigo Paz, Añez pidió paciencia y construcción frente a la "destrucción" que, según ella, dejó el masismo. Asimismo, contrastó su situación con la del expresidente Luis Arce, hoy detenido por corrupción: "Él está preso por hechos de corrupción cometido durante el ejercicio de sus funciones como ministro... yo no he sido acusada por ningún hecho de corrupción y eso me da la solvencia de caminar con dignidad".

Finalmente, Jeanine Añez reafirmó su compromiso con el país, asegurando que su conciencia está tranquila: "Nunca voy a arrepentirme de haber contribuido con mi país en el momento en que a mí me necesitaba".

