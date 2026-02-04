“A remontar sí o sí”: José ‘Pollo’ Flores busca revancha con Oriente en el clásico cruceño

En entrevista con El Mañanero de Red Uno, José ‘Pollo’ Flores, futbolista de Oriente Petrolero, se refirió al clásico cruceño revancha ante Blooming, que se jugará este domingo, y dejó en claro que el equipo saldrá con todo para revertir la situación.

El delantero reconoció las fallas que cometieron como grupo en el primer encuentro y admitió que están en deuda con la hinchada refinera.

“Todos estamos con las ganas de remontar el domingo y darle una alegría a esa gran hinchada. Creo que fueron dos errores que tenemos que corregir y sé que este fin de semana, a los que les toque entrar, van a dejar lo mejor. Como digo: es a remontar sí o sí”, afirmó.

Flores fue contundente al señalar que no tendrán margen de error en el duelo de este domingo ante los celestes.

“Oriente está para grandes cosas. Hoy por hoy va a ser un partido diferente ante Blooming. El profe ya vio todo lo que podemos dar cada jugador, él verá cómo hacer el esquema y en el próximo partido ya no va a haber excusa de nada. Iremos con todo”, sostuvo.

En lo personal, Flores prometió entrega total en caso de que le toque ingresar al compromiso.

“A la hinchada le prometo mucho sacrificio, compromiso y sobre todo que soy un chico que tiene mucha hambre de salir adelante”, agregó.

Blooming y Oriente se enfrentarán este domingo en el clásico cruceño revancha por el Torneo de Verano, desde las 15:00, en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz. En el primer encuentro, Blooming ganó por 2-0.

