Villegas pidió disculpas a Santa Cruz: “He cometido un error”

Luego de la caída de la selección boliviana por 1-0 ante México en el estadio Tahuichi Aguilera, Óscar Villegas ofreció una conferencia de prensa en la que emitió una frase que generó polémica y malestar en Santa Cruz. Días después, el técnico decidió aclarar el contexto de sus palabras y pedir disculpas públicas al hincha cruceño.

Asumiendo que su mensaje fue mal formulado en aquella conferencia, Villegas reconoció que cometió un error al expresarse.

“En lo que yo quería decir he cometido un error, porque efectivamente ha sonado como que no tendríamos apoyo”, señaló en contacto con Super Deportivo.

Reivindicando el respaldo histórico de Santa Cruz, el entrenador destacó la identidad futbolera de la ciudad.

“Sabemos que Santa Cruz es una de las ciudades más futboleras del país, lo vimos en el clásico”, afirmó.

Aclarando el verdadero sentido de su declaración postpartido, Villegas explicó que su intención era resaltar el momento del plantel.

“Mi intención fue destacar lo que han hecho estos jóvenes, estos jugadores que hoy reciben el apoyo de todo un país”, manifestó.

Subrayando que el acompañamiento es constante sin importar la sede, el técnico valoró el respaldo de la hinchada en cada presentación.

“Donde vayamos a jugar seguramente vamos a tener muchísimo público, muchísima hinchada, y eso se lo han ganado estos jóvenes”, sostuvo.

Negando cualquier desmerecimiento hacia Santa Cruz, el seleccionador fue enfático en su aclaración.

“De ninguna manera quise desmerecer el gran apoyo que siempre ha habido, no solo del público, sino también de la prensa y de los clubes”, expresó.

Cerrando con un mensaje directo a la afición cruceña, Villegas ofreció disculpas públicas.

“Mis disculpas Santa Cruz, más allá de donde se encuentren, quise destacar el trabajo de estos jóvenes”, concluyó.

Las palabras del entrenador surgieron luego de que, en la conferencia posterior al amistoso ante México, afirmara que “si Bolivia no estaría en el repechaje y se hiciera un amistoso en Santa Cruz, probablemente nos tocaría un estadio vacío”, declaración que terminó desatando la controversia.

