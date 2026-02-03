Es el nuevo 10 del equipo: así fue presentado Ramiro Vaca en el Wydad de Marruecos

Ramiro Vaca fue presentado de manera oficial como nuevo jugador del Wydad Casablanca, equipo de la primera división del fútbol de Marruecos, luego de su arribo a tierras africanas.

El volante creativo boliviano lucirá el dorsal número 10 en el conjunto marroquí. Durante su presentación, el futbolista nacido en Tarija expresó su entusiasmo por este nuevo desafío:

“Estoy muy feliz de estar aquí, viva Wydad”, manifestó tras pisar suelo marroquí.

Vaca firmó un contrato por una temporada, con opción de renovación por un año más. En el acto de la firma, el jugador protagonizó un gesto solidario junto al presidente del club, al visitar a un hincha que vive con una discapacidad.

El debut del mediocampista boliviano podría darse este fin de semana, cuando el Wydad visite al Nairobi United de Kenia por la Copa Confederación Africana. En ese torneo, Ramiro Vaca compartirá equipo con el también boliviano Moisés Paniagua, quien ya debutó el pasado domingo por la misma competición.

