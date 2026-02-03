“Se tienen identificadas a las personas”: Policía busca a atracadores de surtidores en Cotoca

La inseguridad volvió a golpear al municipio de Cotoca, en el departamento de Santa Cruz, donde la noche del lunes se registraron dos atracos armados en surtidores ubicados sobre la avenida Virgen de Cotoca. Los hechos ocurrieron con pocos minutos de diferencia y generaron temor entre trabajadores y vecinos de la zona.

El comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que tras conocerse el hecho se activó de inmediato el “Plan Z”, movilizando a distintas unidades policiales para dar con los responsables.

“Sí, una vez conocido este hecho, inmediatamente se activó el plan Z, se desplegó a todas las unidades por el sector. Son dos surtidores de la calle Cotoca en los cuales fueron objeto de un robo agravado, en el cual de alguna manera se tienen identificadas a las personas por las cámaras de seguridad. Estamos en un proceso de investigación y cuando tengamos los resultados haremos conocer”, señaló la autoridad policial.

Según el reporte preliminar, se trataría del mismo autor en ambos hechos. De acuerdo con Gómez, el sospechoso habría robado previamente una motocicleta en la localidad y utilizó ese vehículo para movilizarse entre los surtidores.

“Sí, efectivamente es la misma persona quien habría realizado este robo agravado. En primera instancia, este sujeto sustrae una motocicleta. Utilizando esa motocicleta se constituye al primer surtidor, donde roba aproximadamente 2.000 bolivianos; luego se dirige a un segundo surtidor y le quita al administrador la suma de 3.000 bolivianos”, explicó el coronel.

Testigos denunciaron que los delincuentes actuaron armados. En uno de los casos, incluso realizaron disparos para amedrentar a las víctimas. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

Una trabajadora relató el momento de terror vivido durante el asalto: “Llegaron en una moto, uno se bajó y tiró un tiro al piso. Yo quise correr, pero me alcanzó y me dijo que le dé todo. Se llevaron más de dos mil bolivianos”, contó.

Las cámaras de vigilancia de uno de los surtidores captaron el momento exacto del atraco. En las imágenes se observa a los antisociales llegar en motocicleta, amenazar a la trabajadora y huir rápidamente con rumbo desconocido.

La Policía continúa con las investigaciones y operativos en la zona, mientras la población de Cotoca exige mayor seguridad ante el incremento de hechos delictivos violentos.

Mira la programación en Red Uno Play