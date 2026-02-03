Adolescente de 14 años quedó embarazada tras sufrir abusos; madre, padre y tío bajo investigación

En las últimas horas, el caso de una menor de 14 años que quedó embarazada tras ser abusada causó conmoción en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Según el avance de las investigaciones, la víctima era vendida por su propia madre y además de los abusos cometidos por un conductor de micro, la menor también fue vejada por su padre y su tío.

Según informó Paolo Mojica, representante de la Casa del Hombre, el caso se conoció el pasado domingo tras detectarse el abuso por parte del micrero que habría "enamorado" a la menor.

Sin embargo, las pericias psicológicas fueron determinantes para conocer el trasfondo del calvario que vivía la niña:

“Tras un test psicológico a la niña también descubrimos que era abusada por su padre y también por su propio tío”, detalló Mojica.

La investigación dio un giro aún más oscuro al revelarse que la propia madre de la menor estaba implicada en los hechos. “La preocupación sigue avanzando porque también era vendida por la madre con fines económicos”, denunció el representante de la Casa del Hombre.

Las autoridades han actuado con celeridad ante la gravedad de las denuncias. Hasta el momento, tanto el conductor del microbús como el padre de la menor han sido aprehendidos.

“Hoy se lleva la audiencia a las 9 de la mañana en La Guardia para determinar si hay detención preventiva contra el micrero y en la tarde será la audiencia cautelar del papá”.

El entorno familiar bajo sospecha

La investigación no se limita a la víctima de 14 años. La Defensoría de la Niñez ha extendido las pruebas psicológicas a las otras dos hermanas de la menor.

“La Defensoría hizo test a las dos hermanas, una de ellas también vive con otra persona que es micrero”, señaló Mojica, indicando que se investigará la naturaleza de esa convivencia.

