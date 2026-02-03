TEMAS DE HOY:
Biocidio Joven agredido Accidente de Tránstio

25ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Pelea entre familiares de la víctima y el instructor de boxeo deja heridos

La Policía tuvo que intervenir para separar a los grupos exaltados apenas 20 minutos después del fallo.

Ximena Rodriguez

02/02/2026 22:15

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Luego de minutos de concluir la audiencia, el ambiente se desbordó en un violento enfrentamiento entre los familiares tanto del menor en terapia intensiva como del entrenador de boxeo. La determinación judicial de 90 días de detención prendió la mecha de una confrontación que obligó a la intervención inmediata de la Policía.

Los ánimos exaltados derivaron en agresiones físicas que dejaron personas heridas leves, específicamente del entorno del entrenador de boxeo imputado. Los efectivos policiales tuvieron que intervenir separar a los grupos y evitar que la situación pasara a mayores.

Hubo descontento de la familia de la víctima con los resultados de la audiencia.

"No estamos de acuerdo con la determinación porque está mal; queremos una pena más dura, de por lo menos 20 o 30 años", sentenció la tía del menor afectado.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD