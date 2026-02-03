Pelea entre familiares de la víctima y el instructor de boxeo deja heridos

Luego de minutos de concluir la audiencia, el ambiente se desbordó en un violento enfrentamiento entre los familiares tanto del menor en terapia intensiva como del entrenador de boxeo. La determinación judicial de 90 días de detención prendió la mecha de una confrontación que obligó a la intervención inmediata de la Policía.

Los ánimos exaltados derivaron en agresiones físicas que dejaron personas heridas leves, específicamente del entorno del entrenador de boxeo imputado. Los efectivos policiales tuvieron que intervenir separar a los grupos y evitar que la situación pasara a mayores.

Hubo descontento de la familia de la víctima con los resultados de la audiencia.

"No estamos de acuerdo con la determinación porque está mal; queremos una pena más dura, de por lo menos 20 o 30 años", sentenció la tía del menor afectado.

Mira la programación en Red Uno Play