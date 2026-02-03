Revelan crueles detalles del hallazgo del brasileño acribillado y enterrado en el Urubó

El cuerpo de un ciudadano brasileño fue descubierto por comunarios en un lote baldío de Porongo, donde se encontraba maniatado y enterrado. La víctima presentaba signos de una ejecución violenta, permaneciendo en posición cúbito dorsal al momento de su exhumación por las autoridades.

El Dr. Franz Delgadillo, fiscal asignado al caso, señaló que la extrema violencia sugiere un móvil específico detrás del crimen.

Sobre el estado del cuerpo, el fiscal informó: “Se podría considerar un ajuste de cuentas, evidenciado que la víctima ha tenido 9 impactos de bala en el rostro y uno en el pecho”.

Las indagaciones apuntan a que el asesinato ocurrió casi inmediatamente después de que el sujeto llegara al territorio nacional desde Brasil.

El Dr. Delgadillo precisó que “él habría ingresado a nuestro país el martes 27 de enero y, según la data de la muerte, se presume que habría fallecido a los dos días o al día siguiente de haber ingresado”.

