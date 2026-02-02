Los Tremendazos se preparan para conquistar al público cruceño en el Corso

La alegría y el entusiasmo del Carnaval Cruceño se viven con intensidad, y la comparsa Tremendazos llegó al programa El Mañanero de Red Uno para compartir su experiencia y adelantar lo que se viene para el gran Corso y la batalla por ser coronadores del 2027, con el proyecto “Qué Pueblo Tremendazo”.

La reina destacó que detrás de cada traje, corona y carro alegórico hay un arduo trabajo de artesanos, músicos y creativos que merecen reconocimiento.

“Lo que estamos mostrando es que detrás de la fiesta hay personas que dedican horas y meses de esfuerzo para que todo salga perfecto”, señaló Laida I.

El proyecto “Qué Pueblo Tremendazo” busca visibilizar ese trabajo y llevar al público la esencia del carnaval, más allá del brillo de los trajes y la música.

La reina aseguró que la preparación para el corso ha sido intensa, pero su energía está intacta para enfrentar las jornadas más largas.

“Lo que estoy viviendo es un sueño; se vive solo una vez en la vida, entonces lo disfruto cada segundo”, afirmó la reina de los Tremendazos.

En cuanto a tecnología y espectáculo, se adelantó que se incorporarán pantallas y nuevas dinámicas para que los espectadores disfruten aún más del carnaval. Además, la comparsa ha trabajado durante meses en coreografías y en los diseños de trajes y carros alegóricos, manteniendo la sorpresa hasta el día del corso.

La comparsa Tremendazos invitó al público a ser parte de la fiesta y destacó la dedicación de todos los que hacen posible el carnaval cruceño. “Esto realmente es solo el comienzo de lo que se viene para el pueblo y para nosotros”, concluyó la reina.

Con talento, creatividad y compromiso, los Tremendazos sigue demostrando que son fuertes aspirantes a ser coronadores del Carnaval de Santa Cruz el próximo año.

