TEMAS DE HOY:
Hombre enterrado ladrones de garrafas Agresión

24ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

Los Tremendazos se preparan para conquistar al público cruceño en el Corso

Los aspirantes a coronadores revelaron los meses de preparación y dedicación para un Carnaval lleno de sorpresas y color.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

02/02/2026 10:00

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La alegría y el entusiasmo del Carnaval Cruceño se viven con intensidad, y la comparsa Tremendazos llegó al programa El Mañanero de Red Uno para compartir su experiencia y adelantar lo que se viene para el gran Corso y la batalla por ser coronadores del 2027, con el proyecto “Qué Pueblo Tremendazo”.

La reina destacó que detrás de cada traje, corona y carro alegórico hay un arduo trabajo de artesanos, músicos y creativos que merecen reconocimiento.

“Lo que estamos mostrando es que detrás de la fiesta hay personas que dedican horas y meses de esfuerzo para que todo salga perfecto”, señaló Laida I.

El proyecto “Qué Pueblo Tremendazo” busca visibilizar ese trabajo y llevar al público la esencia del carnaval, más allá del brillo de los trajes y la música.

 

La reina aseguró que la preparación para el corso ha sido intensa, pero su energía está intacta para enfrentar las jornadas más largas.

“Lo que estoy viviendo es un sueño; se vive solo una vez en la vida, entonces lo disfruto cada segundo”, afirmó la reina de los Tremendazos. 

En cuanto a tecnología y espectáculo, se adelantó que se incorporarán pantallas y nuevas dinámicas para que los espectadores disfruten aún más del carnaval. Además, la comparsa ha trabajado durante meses en coreografías y en los diseños de trajes y carros alegóricos, manteniendo la sorpresa hasta el día del corso.

La comparsa Tremendazos invitó al público a ser parte de la fiesta y destacó la dedicación de todos los que hacen posible el carnaval cruceño. “Esto realmente es solo el comienzo de lo que se viene para el pueblo y para nosotros”, concluyó la reina.

Con talento, creatividad y compromiso, los Tremendazos sigue demostrando que son fuertes aspirantes a ser coronadores del Carnaval de Santa Cruz el próximo año. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD