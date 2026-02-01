¡Carnaval con patitas! El Corso de Mascotas arrasa con ternura y alegría en Cochabamba

El espíritu del Carnaval de la Concordia ya se siente con fuerza en el corazón de Bolivia. Tras una vibrante jornada de precarnavalera el día de ayer, este domingo el protagonismo se desplazó a los "consentidos del hogar" con la realización del Corso de Mascotas, un evento que llenó de ternura y originalidad el centro de la ciudad.

Desfile de creatividad y tradición

Desde tempranas horas, el Paseo del Prado se transformó en una pasarela donde los perros y otras mascotas lucieron atuendos que cautivaron a los espectadores. Las familias cochabambinas no escatimaron en esfuerzos, vistiendo a sus animales con:

Trajes típicos: Miniaturas de caporales, tinkus y morenos que rindieron homenaje al folclore nacional.

Disfraces originales: Personajes de películas, superhéroes y conceptos creativos que arrancaron sonrisas y aplausos de la población.

Más que una fiesta: Un mensaje de conciencia

Más allá de la diversión y el colorido, el Corso de Mascotas se consolida como una plataforma fundamental para la concientización ciudadana. Organizadores y participantes destacaron que el objetivo central es recordar a la población la importancia del cuidado responsable, la protección contra el maltrato y la tenencia debida de estos seres sintientes.

Con este evento, Cochabamba da oficialmente el "pistoletazo" de salida a sus actividades de Carnaval, demostrando una vez más que la festividad es inclusiva y para todos los miembros de la familia, incluidos los de cuatro patas. La masiva asistencia reafirma que este corso es uno de los hitos más queridos y esperados del calendario regional.

