El “Spider-Cholet” se apodera de El Alto: un Hombre Araña gigante vigila la ciudad

La arquitectura andina vuelve a sorprender al mundo. En las últimas horas, la zona de Tilata, en la ciudad de El Alto, se convirtió en el epicentro de la curiosidad y el festejo tras la inauguración de un nuevo y vistoso "cholet" inspirado íntegramente en el superhéroe de Marvel, Spider-Man.

Un diseño de película

El edificio no escatima en detalles. En la fachada principal se puede leer claramente el nombre del personaje, pero el elemento que más llama la atención de vecinos y transeúntes es una escultura gigante del Hombre Araña situada en la parte alta de la infraestructura, que parece vigilar la ciudad desde las alturas.

Además de los colores característicos, el diseño arquitectónico incorpora detalles lujosos en color dorado, destacando marcos de ventanas que emulan intrincadas telarañas, fusionando la estética del cómic con el estilo barroco y colorido de los cholets alteños.

Inauguración al ritmo del "Hombre Araña"

La entrega de la obra no fue un evento común. Videos viralizados en redes sociales muestran que la celebración comenzó con una banda de músicos que, para sorpresa de los asistentes, interpretó una adaptación en ritmo nacional de la clásica canción de Spider-Man.

Cumpliendo con las costumbres locales, se realizó la ch'alla tradicional para bendecir la nueva edificación. Posteriormente, la fiesta se trasladó a las afueras del edificio, donde grupos musicales amenizaron un festejo al aire libre que se extendió hasta altas horas de la noche y que continuará este domingo por la tarde.

Este nuevo inmueble se suma a la lista de edificios temáticos en El Alto que rinden homenaje a iconos de la cultura pop, como Transformers o Iron Man, consolidando a la ciudad como un referente de la arquitectura neoandina y la creatividad popular.

