“El último gol”: emotiva despedida a un capitán de fútbol fallecido en Paraguay

La comunidad deportiva de Capiatá, en Paraguay, vivió una jornada marcada por la emoción y el silencio respetuoso al despedir a Alexander Zaracho, capitán y delantero del Club 30 de Agosto, quien falleció a los 19 años luego de permanecer varios meses internado por las graves heridas sufridas en un accidente de tránsito.

Zaracho viajaba como pasajero en una motocicleta cuando fue impactado por un automóvil que circulaba a gran velocidad. Pese a los esfuerzos médicos, el joven deportista murió el 24 de enero, generando un profundo impacto entre familiares, amigos y compañeros de equipo.

A través de un comunicado, el club expresó su pesar por la pérdida de su capitán, a quien definió como un referente de liderazgo, compromiso y compañerismo, valores que —señalaron— quedarán grabados en la historia de la institución.

Como parte del último adiós, el Club 30 de Agosto organizó un homenaje en su cancha, donde se reunieron familiares, vecinos, socios y futbolistas. El féretro fue colocado frente al arco, mientras los asistentes rodeaban el campo con globos blancos, en un acto simbólico denominado “el último gol”.

Durante la ceremonia, una pelota fue pateada hacia el ataúd y, tras el rebote, cruzó la línea de gol. El gesto fue acompañado por aplausos y la liberación de los globos al cielo, en medio de lágrimas y abrazos.

Las redes sociales del club se llenaron de mensajes de apoyo y condolencias para la familia de Zaracho, con expresiones de dolor y pedidos de fortaleza ante una pérdida que conmovió a toda la comunidad deportiva.

