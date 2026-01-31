"Se la estaba llevando": Identifican a sujeto que intentó secuestrar a una niña en Santa Cruz

Un violento intento de rapto sucedió en el Plan Tres Mil de la capital cruceña, donde una menor de 12 años fue interceptada por un sujeto mientras estaba en la acera afuera de su casa con otros dos menores. Las cámaras de seguridad captaron el preciso instante en que el sospechoso aborda a la niña, quien afortunadamente logró resistirse antes de ser auxiliada.

La madre de la víctima relató con angustia que el atacante ignoró el celular que la niña portaba para intentar llevársela por la fuerza. Según su testimonio:

“El hombre se acercó a mi hija y se la estaba llevando; ella empezó a gritar y salió mi sobrina, por lo que el hombre comenzó a huir sin mi hija”.

El sospechoso ya ha sido plenamente identificado por los familiares y cuenta con antecedentes penales previos, encontrándose actualmente en calidad de prófugo. “El delito por el que está puesta la denuncia es por intento de rapto y robo agravado; ya sabemos su nombre completo y lo están buscando”, sentenció la progenitora.

