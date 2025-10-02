TEMAS DE HOY:
Policial

Investigan presunto intento de rapto de una niña en Quillacollo

El hecho fue registrado en video y generó alarma en Cochabamba. Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias y la situación del presunto implicado.

Ligia Portillo

02/10/2025 12:43

VIDEO: Pasajeros de un trufi frustraron un presunto intento de rapto de una niña en Quillacollo. Foto: Red Uno
Quillacollo, Cochabamba

La Policía investiga un presunto intento de rapto de una menor en Quillacollo, Cochabamba, que fue frustrado por la rápida reacción de pasajeros de un trufi de transporte público.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, se observa a un hombre cargando a una niña en brazos y subiendo con ella al vehículo.

 

La intervención inmediata de los pasajeros permitió detener la acción y resguardar a la menor, evitando que fuera sustraída de su entorno.

De manera preliminar, se conoce que el presunto agresor tendría algún grado de discapacidad. Las autoridades policiales continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

 

