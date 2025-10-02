Investigan presunto intento de rapto de una niña en Quillacollo

La Policía investiga un presunto intento de rapto de una menor en Quillacollo, Cochabamba, que fue frustrado por la rápida reacción de pasajeros de un trufi de transporte público.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, se observa a un hombre cargando a una niña en brazos y subiendo con ella al vehículo.

La intervención inmediata de los pasajeros permitió detener la acción y resguardar a la menor, evitando que fuera sustraída de su entorno.

De manera preliminar, se conoce que el presunto agresor tendría algún grado de discapacidad. Las autoridades policiales continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

