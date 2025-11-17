Lluvias torrenciales arrasan cultivos y desbordan ríos en el Trópico de Cochabamba

La Asociación de Productores de Banano y Frutas Tropicales (Acobantrop) informó que las recientes precipitaciones han afectado más de 2.700 hectáreas de plantaciones de banano y otros cultivos en el Trópico de Cochabamba. Los sectores más dañados se encuentran en el municipio de Villa Tunari, así como en Shinaota, Villa Fernández y San Luis.

Hasta el momento, las autoridades no han realizado la cuantificación económica de los daños ni un registro completo del personal afectado. Sin embargo, la magnitud del desastre ya alerta a las comunidades productoras de la región.

La situación se agravó con el desborde del río Sajta, que pone en riesgo viviendas y áreas agrícolas cercanas a sus márgenes, generando preocupación entre los pobladores y productores locales.

“Estamos evaluando la afectación y coordinando con las autoridades para brindar asistencia a las familias y agricultores afectados”, señaló un representante de Acobantrop.

Los productores del Trópico de Cochabamba enfrentan ahora un doble desafío, la recuperación de sus cultivos dañados y la protección frente a nuevas lluvias que podrían agravar la emergencia.

