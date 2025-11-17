TEMAS DE HOY:
Lluvias torrenciales arrasan cultivos y desbordan ríos en el Trópico de Cochabamba

Más de 2.700 hectáreas de plantaciones quedaron afectadas por lluvias intensas en Villa Tunari y zonas cercanas, mientras el desborde del río Sajta amenaza viviendas y cultivos en el Trópico de Cochabamba. Las autoridades aún evalúan la magnitud de los daños.

Ligia Portillo

17/11/2025 14:24

Lluvias torrenciales arrasan cultivos y desbordan ríos en el Trópico de Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

La Asociación de Productores de Banano y Frutas Tropicales (Acobantrop) informó que las recientes precipitaciones han afectado más de 2.700 hectáreas de plantaciones de banano y otros cultivos en el Trópico de Cochabamba. Los sectores más dañados se encuentran en el municipio de Villa Tunari, así como en Shinaota, Villa Fernández y San Luis.

Hasta el momento, las autoridades no han realizado la cuantificación económica de los daños ni un registro completo del personal afectado. Sin embargo, la magnitud del desastre ya alerta a las comunidades productoras de la región.

La situación se agravó con el desborde del río Sajta, que pone en riesgo viviendas y áreas agrícolas cercanas a sus márgenes, generando preocupación entre los pobladores y productores locales.

“Estamos evaluando la afectación y coordinando con las autoridades para brindar asistencia a las familias y agricultores afectados”, señaló un representante de Acobantrop.

Los productores del Trópico de Cochabamba enfrentan ahora un doble desafío, la recuperación de sus cultivos dañados y la protección frente a nuevas lluvias que podrían agravar la emergencia. 

 

