Cochabamba en alerta: lluvias constantes, tormentas eléctricas y descenso de temperaturas hasta el jueves

Cochabamba se alista para una semana marcada por intensas lluvias, tormentas eléctricas y cambios bruscos en el clima. Según el pronóstico emitido por Senmahi, las precipitaciones serán constantes por lo menos hasta este jueves, afectando simultáneamente a la zona andina, los valles y el trópico del departamento.

En la zona andina, se esperan lluvias diarias con láminas que oscilarán entre 3 y 16 milímetros, mientras que en los valles el pronóstico también anticipa precipitaciones continuas desde hoy hasta el jueves 20.

El trópico de Cochabamba no queda atrás: además de lluvias “copiosas” desde este lunes, se prevé un descenso de las temperaturas, con mínimas que rondarán los 16 a 17 grados. Pese al descenso, el calor húmedo persistirá, alcanzando máximas cercanas a los 30 grados debido a la elevada nubosidad.

Las autoridades confirmaron que tres alertas meteorológicas siguen vigentes en el departamento. La primera corresponde al descenso de temperaturas en el trópico, generado por la combinación de humedad y lluvias persistentes.

La segunda alerta está vinculada a las tormentas eléctricas, que se concentrarán en la parte norte de Cochabamba, incluyendo Villa Tunari y zonas cercanas, así como en sectores de la zona andina como Ayopaya. Los valles, en cambio, no estarían dentro de este riesgo.

Finalmente, se advierte un aumento súbito en los niveles de los ríos, lo que podría derivar en desbordes o emergencias en áreas vulnerables. Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones, evitar cruzar ríos crecidos y preparar ropa abrigada y paraguas para una semana que será marcada por la inestabilidad climática.

Mira la programación en Red Uno Play