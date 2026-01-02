Una vivienda precaria de adobe quedó reducida a cenizas tras un voraz incendio registrado la noche del jueves en la avenida Octavio Campero, zona San José. El inmueble pertenecía a don Benjamín, un adulto mayor con discapacidad que vive en condiciones de extrema pobreza y que, tras el incidente, ha quedado sin un lugar donde dormir.

El fuego, que se habría originado presuntamente mientras el propietario cocinaba, movilizó a todo el barrio. "Los vecinos nos hemos tenido que organizar para apagar el fuego. Todo se ha quemado", relató con angustia una vecina que participó en las tareas de auxilio.

Ardua labor de Bomberos

Efectivos de Bomberos trabajaron hasta pasadas las 1:30 de la madrugada de este viernes para controlar las llamas. La gran cantidad de material reciclado acumulado en el lugar complicó las tareas de enfriamiento.

"Es un incendio en una casa rústica que tenía acumulada ropa y otro tipo de telas... estamos haciendo la sofocación, vamos a sacar el techo", informó uno de los bomberos en el lugar. Durante la intervención, se brindó atención prehospitalaria a tres personas que resultaron afectados por la inhalación de monóxido de carbono, que también afectó a dos gatitos.

Un drama humano tras las cenizas

Don Benjamín es conocido en el barrio por ser una persona "mudita" que se dedica a recolectar objetos de la calle para subsistir. Los vecinos, que suelen apoyarlo con alimentos, expresaron su profunda preocupación por el futuro del anciano, quien se resiste a abandonar los restos de su hogar.

"Es una persona discapacitada que no quiere salir de su casa. Es su casa, no podemos botarle, pero quisiéramos que su familia le ayude, que no le dejen así", comentó un residente de la zona.

Otros vecinos fueron más enfáticos en pedir la intervención de las autoridades de servicios sociales: "Es el colmo. Nosotros pedimos que a Benjamín se lo lleven a un hogar de acogida porque el pobre vive solo y se trae cachivaches... ahora no sé dónde va a ir".

La comunidad de San Antonio ha iniciado una campaña para recolectar víveres y ropa, pero hacen un llamado urgente a la Alcaldía y a la Gobernación para que don Benjamín reciba atención integral y un refugio seguro. "Pedimos que nos colaboren porque el señor es una persona que vive de la basura prácticamente. Queremos que toda la población pueda apoyarle", concluyeron.

