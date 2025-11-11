TEMAS DE HOY:
Comunidad

¡Escucharon gritos! Incendio dentro de una casa fue controlado con ayuda de los vecinos

Vecinos y dueños del domicilio lograron apagar las llamas antes de que el fuego se extendiera. No hubo heridos y Bomberos investiga el origen del siniestro.

Ligia Portillo

11/11/2025 6:54

¡Escucharon gritos! Incendio en el noveno anillo fue controlado por vecinos. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Un incendio alarmó a los vecinos de la avenida Montecristo, en la zona del noveno anillo de Santa Cruz. De acuerdo con los reportes preliminares, el fuego se originó en el interior de un domicilio y fue la propia familia, junto con residentes del barrio, quienes lograron sofocar las llamas utilizando baldes con agua y mangueras, antes de que el fuego se propagara.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, solo daños materiales. Los vecinos señalaron que actuaron rápidamente tras escuchar gritos y sentir olor a humo.

Minutos después, personal de Bomberos de la Policía llegó hasta el lugar para verificar la situación y abrir una investigación que permita determinar las causas del incendio.

Según informaron, el fuego quedó completamente controlado, pero se realizará una evaluación detallada para descartar daños en la estructura.

Los investigadores no descartan que el incidente esté relacionado con fallas eléctricas, aunque se aguarda el informe oficial.

 

