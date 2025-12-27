Lamine Yamal sorprendió a sus seguidores al convertirse en tendencia fuera de las canchas. Durante el receso invernal de LaLiga, el joven delantero del FC Barcelona superó rápidamente el millón de suscriptores en su canal de YouTube, un logro que le permitió recibir la esperada placa dorada de YouTube.

Con entusiasmo, Yamal mostró el reconocimiento a sus fans, mientras su cifra de suscriptores continuaba en ascenso, alcanzando los 1 millón 320 mil seguidores a finales de diciembre. Su único video hasta el momento, un recorrido por su casa, mostró desde sus habitaciones y trofeos hasta sus camisetas, incluyendo la del Luis Díaz, generando gran impacto entre la afición.

El logro de Yamal ha despertado comparaciones con Cristiano Ronaldo, quien actualmente acumula más de 77 millones de suscriptores, pero la rapidez con la que el joven español alcanzó el millón demuestra su influencia y el interés que genera entre los fanáticos. Con este hito, Lamine Yamal consolida su presencia en el mundo digital, sumando otro logro a su prometedora carrera futbolística.

