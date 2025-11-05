TEMAS DE HOY:
Lamine Yamal: "Me siento muy bien, muy tranquilo; intento no leer lo que se dice de mí"

El delantero del Barcelona Lamine Yamal, desmiente rumores sobre su estado anímico y asegura sentirse feliz y enfocado en su trabajo.

05/11/2025 19:58

España

Redacción deportes, 5 nov (EFE)

El delantero del Barcelona Lamine Yamal, autor de un gol y líder de su equipo en el empate ante el Brujas (3-3), ha asegurado que está "muy tranquilo" y que intenta "no leer" todo lo que se comenta sobre él.

"Me siento muy bien, muy tranquilo. Intento no leer lo que se dice de mí. Se ha hablado mucho de mi pubalgia, de que estaba triste. Y eran todo mentiras. Estaba muy feliz, intentando trabajar para estar a este nivel, que es cómo mejor me siento y mejor me lo paso", ha afirmado en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

Preguntado por los silbidos que ha recibido por parte de la afición del Brujas, ha respondido que "no es casualidad", ya que "si fuera otro jugador" no le pitarían.

"Si lo hacen es porque saben que hago bien mi trabajo. Poco a poco se han ido los silbidos y eso quiere decir que he hecho bien mi trabajo", ha añadido.

Sobre el partido, el internacional español ha admitido que acabó con "un sabor agridulce" en un campo en el que "es muy difícil ganar cuando concedes tres goles". EFE

