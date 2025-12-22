“Queremos proyectar a mediano y largo plazo”, dijo Villegas tras la derrota ante Perú

La selección boliviana de fútbol regresó al país la madrugada de este lunes tras disputar un amistoso frente a Perú donde cayó 2-0. El entrenador nacional, Óscar Villegas, compartió su evaluación del encuentro, señalando que el partido permitió observar el desempeño individual de varios futbolistas jóvenes, clave para planificar a mediano y largo plazo.

Villegas comentó que, si bien el objetivo no era únicamente probar nuevos talentos, la oportunidad sirvió para identificar jugadores que podrían integrarse a la selección en el futuro. Además, señaló que uno de los factores que condicionó el desarrollo del encuentro fue el estado del campo de juego, que no estuvo a la altura de lo esperado, afectando el rendimiento general del equipo.

Respecto a la participación de jugadores habituales, Villegas indicó que únicamente José Medina, quien suele ser titular, estuvo presente entre los referentes, mientras que el resto del equipo estuvo conformado por jóvenes en proceso de proyección. Por ello, el técnico instó a los clubes nacionales a mostrar mayor compromiso con la selección para que más futbolistas puedan sumarse en futuras convocatorias.

La selección boliviana mantiene actualmente el puesto 76 en el ranking FIFA, siendo la última de Sudamérica, un dato que refuerza la necesidad de fortalecer el trabajo con los talentos nacionales de cara a las próximas competiciones y al repechaje mundialista.

