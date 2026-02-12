Carnaval 2026: Leyenda de las cuatro plagas será plasmada en las calles de Oruro

Para el Carnaval de Oruro es habitual que en el trayecto de la procesión se pinten las calles con distintos diseños para dar colorido a las danzas. Para este 2026, la leyenda de las cuatro plagas será la inspiración de los artistas para el pintado de calles y avenidas.

Según la leyenda, el dios Huari envió cuatro plagas para acabar con el pueblo Uru: el sapo, el lagarto, la víbora y las hormigas.

Estudiantes del Instituto Superior de Bellas Artes de Oruro serán los artistas encargados de poder plasmar estas pinturas en las calles y avenidas principales de la ciudad. Los artistas mencionan que se utilizará la técnica de pinturas al óleo con el objetivo de que pueda tener mayor duración.

“Estamos utilizando las pinturas al aceite para que puedan durar más (…) Para realizar estas pinturas es importante el boceto, el diseño, y nos ponemos a pintar”, menciona una artista.

Los artistas mencionan que es una tarea ardua y su mayor prueba de calidad es que se puedan mantener estas pinturas cuando más de 60.000 bailarines pasen sobre ellas y sobrellevar las inclemencias del clima por los cuatro días.

Son 17 los artistas que elaboran estas pinturas que esperan que sean un agrado para los visitantes al Carnaval de Oruro 2026. Su primera presentación se verá este jueves 12 de febrero con el desarrollo del Anata Andino.

Mira la programación en Red Uno Play