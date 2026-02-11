Este domingo, los niños serán los protagonistas del Carnaval en el Corso Infantil de Cochabamba

Este domingo, Cochabamba vivirá una jornada especial dedicada a los más pequeños con la realización del esperado Corso Infantil, una actividad que forma parte de las tradiciones más queridas del Carnaval.

El evento comenzará a las 09:00 de la mañana en la Plaza Colón y finalizará en el puente Antezana, en un recorrido ampliado que permitirá a más niños, padres y espectadores disfrutar de esta gran fiesta carnavalera.

Una fiesta pensada para la niñez

Autoridades municipales destacaron la importancia de este espacio para fortalecer la identidad cultural desde la infancia.

“Estar rodeado de estos niños que representan el futuro es un privilegio. Por ello estamos acá para lanzar el Corso Infantil, que es tan tradicional en Cochabamba”, señaló Roberto Araníbar, secretario de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura.

Durante el desfile, los niños participarán con disfraces, comparsas, bailes y juegos, en un ambiente seguro y familiar.

Invitación de la Reina del Carnaval Infantil

La reina del Carnaval Infantil, Martina Zelada Baldivia, también invitó a todas las familias a sumarse a esta celebración.

“Mi coronación estuvo súper bonita, me encantó porque me gusta bailar. Este domingo habrá mucho baile en el corso, los invitamos a todos”, expresó con entusiasmo.

Datos clave del evento

Día: Domingo

Hora: Desde las 09:00

Inicio: Plaza Colón

Final: Puente Antezana

Carnaval en familia

El Corso Infantil se consolida como un espacio para compartir en familia, promover valores culturales y brindar a los niños una experiencia inolvidable llena de alegría, música y tradición.

Las autoridades recomiendan asistir con anticipación, llevar protección solar, hidratación y respetar las normas de seguridad.

