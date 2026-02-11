TEMAS DE HOY:
Juzgado de Pailón Asesinato en Piso Firme Muerte mujer

29ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

¿Qué espumas están permitidas en el Carnaval de La Paz? Conoce el listado oficial

La Intendencia decomisará espumas sin registro sanitario o con compuestos dañinos. Revisa aquí las marcas permitidas.

Ana Fabiola Barriga Soliz

11/02/2026 13:19

Foto: imagen referencial

Escuchar esta nota

La Intendencia Municipal de La Paz recordó que durante el Carnaval 2026 solo se permitirá la venta de espumas certificadas por la Comisión Gubernamental del Ozono, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MPDyMA).

El objetivo es proteger la salud pública y el medioambiente, evitando el uso de productos que no cuenten con registro sanitario o que contengan compuestos dañinos, como el gas R-22, que afecta la capa de ozono.

 

Espumas autorizadas para su comercialización:

 

 

Las espumas no incluidas en este listado serán decomisadas durante los operativos de control en diferentes puntos de la ciudad.

“Solo estas espumas pasaron inspecciones técnicas. Están libres de compuestos dañinos y tienen registro sanitario”, informó el intendente municipal Nelson Quispe.

La Alcaldía reiteró que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en acciones legales contra los infractores.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD