¿Qué espumas están permitidas en el Carnaval de La Paz? Conoce el listado oficial

La Intendencia Municipal de La Paz recordó que durante el Carnaval 2026 solo se permitirá la venta de espumas certificadas por la Comisión Gubernamental del Ozono, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MPDyMA).

El objetivo es proteger la salud pública y el medioambiente, evitando el uso de productos que no cuenten con registro sanitario o que contengan compuestos dañinos, como el gas R-22, que afecta la capa de ozono.

Espumas autorizadas para su comercialización:

Las espumas no incluidas en este listado serán decomisadas durante los operativos de control en diferentes puntos de la ciudad.

“Solo estas espumas pasaron inspecciones técnicas. Están libres de compuestos dañinos y tienen registro sanitario”, informó el intendente municipal Nelson Quispe.

La Alcaldía reiteró que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en acciones legales contra los infractores.

