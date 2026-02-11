Tensión y filas por espacios para el Corso de Corsos en Cochabamba

La Alcaldía de Cochabamba habilitó este miércoles la venta de espacios para el público en general rumbo al Corso de Corsos, en el recinto ferial de la laguna Alalay de Cochabamba, donde se reportó incidentes entre comerciantes que permanecen en vigilia desde hace semanas para asegurar un lugar en el recorrido del evento.

En inmediaciones de la puerta 7 de la Fexco, al menos tres grupos de vendedores esperan su turno para comprar espacios donde instalarán sillas y graderías, tras permanecer acampando durante varias semanas e incluso organizar una olla común para alimentarse.

Algunos comerciantes comentaron que se encuentran en el lugar desde el 18 de enero, soportando lluvia, viento y sol para mantener el orden de llegada, pero otro grupo no quiere respetar la fila.

“Desde el 18 de enero estamos aquí haciendo vigilia, ojalá podamos comprar sin conflictos porque hay gente que recién llegó”, dijo una comerciante.

En el lugar se identificó al menos tres filas de grupos organizados, cada uno conformado por cerca de 50 personas. Los primeros llegaron hace varias semanas, mientras que otros se sumaron recientemente. Los comerciantes esperan que las autoridades garanticen el orden durante el proceso de venta y eviten inconvenientes al momento del ingreso.

Según el cronograma, desde este miércoles 11 de febrero y hasta el viernes 13 se habilitó la venta para la población en general. Sin embargo, en un recorrido se verificó que la mayoría de los compradores son comerciantes que buscan instalar sillas y graderías para ofrecer espacios al público durante el Corso.

Precios y requisitos

De acuerdo con la organización, el precio del espacio para sillas es de 139 bolivianos por módulo de cinco por un metro, mientras que el espacio para graderías tiene un costo de 562 bolivianos por módulo de cinco por dos metros.

Para la adquisición, las personas naturales o jurídicas deben presentar su cédula de identidad y la documentación correspondiente.

Las autoridades recomendaron a la población cumplir con los requisitos establecidos para agilizar el proceso y evitar demoras, en la antesala de uno de los eventos más importantes y concurridos del Carnaval cochabambino, que cada año reúne a miles de espectadores y genera importante movimiento económico para la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play