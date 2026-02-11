Graduado de Unifranz demuestra competencias laborales con proyectos universitarios reales

La formación universitaria cobra verdadero sentido cuando logra conectar el aprendizaje académico con las exigencias del mundo laboral. El entorno profesional cada vez es más competitivo y orientado a resultados, no basta con dominar la teoría, hoy las empresas buscan perfiles capaces de adaptarse, trabajar en equipo y resolver problemas reales.

La experiencia de Ronald Choque, graduado de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), es un ejemplo de cómo los proyectos universitarios, proyectos integradores, pueden convertirse en una plataforma directa hacia el empleo.

“Mi primera y actual oportunidad laboral la encontré a partir de una publicación de la empresa en redes sociales, más específicamente en Facebook, donde invitaba a los candidatos a postularse para las distintas pruebas tanto de entrevistas, exámenes teóricos y exámenes técnicos”, sostiene Ronald en su primer acercamiento al mundo laboral.

El proceso de inserción laboral se dio poco tiempo después de culminar su formación académica. “Fue un mes después de la conclusión del plan de estudios. Después del egreso de la carrera de ingeniería de sistemas.” En ese corto lapso, Ronald no solo enfrentó entrevistas y evaluaciones técnicas, sino que pudo evidenciar que su preparación universitaria estaba alineada con las demandas reales del mercado.

Para el joven ingeniero, uno de los factores determinantes en su desempeño profesional fue el fortalecimiento de las habilidades desarrolladas en su vida académica. “Actualmente el mercado laboral es muy competitivo, muchas personas conocen bastantes bases teóricas, pero esta incursión que hace Unifranz con las prácticas, para el desarrollo e interconexión con otras áreas, te permiten desarrollar dichas habilidades para compartir con los demás y dar buenos resultados en pruebas de suficiencia en estas empresas”, destaca Ronald.

El modelo formativo basado en proyectos prácticos fue clave en este proceso. Más allá de trabajos simulados, Ronald participó en iniciativas que replicaban dinámicas reales de trabajo, con metas claras, tiempos definidos y evaluación por resultados.

“La herramienta más útil fue el desarrollo de proyectos, ya que esto te permite adaptarte mucho más rápido a un ambiente laboral real que está basado en resultados actualmente. Muchas empresas ya no buscan a una persona que vayan a cumplir un horario de ocho a cuatro de la tarde, sino que buscan a un candidato que dé los resultados en base a los objetivos planteados desde un inicio”, revela el joven ingeniero de Unifranz.

Entre los proyectos que Ronald desarrolló durante su etapa universitaria, uno de los más destacados fue la creación de una prótesis de mano electrónica inteligente que replica movimientos humanos utilizando únicamente la cámara de un celular.

“Uno de los proyectos desarrollados fue una prótesis de mano electrónica que utiliza el acto de la imitación para generar sus movimientos. Como sabemos, la imitación está presente en nuestro día a día, ya que nosotros observamos algún movimiento y lo reflejamos en nuestro comportamiento o movimiento”, explica Ronald.

Otro proyecto relevante fue el sistema de monitoreo de contaminación del agua desarrollado junto a otros estudiantes de Ingeniería de Sistemas de Unifranz, agrupados bajo el nombre ViewGreenTec.

“El proyecto consistió en desarrollar un sistema de monitoreo para medir los niveles de contaminación hídrica en zonas acuíferas. El objetivo fue verificar estos niveles de contaminación para extraerlos y así, por ejemplo, algunas comunidades puedan adjuntar los datos como pruebas y solicitar trabajos de limpieza”, explica.

Esta lógica de trabajo por objetivos refleja la transformación del mercado laboral, especialmente en el área tecnológica.

Hoy, las organizaciones valoran profesionales que comprendan metodologías ágiles, trabajo colaborativo y enfoque en soluciones eficientes. En ese sentido, los proyectos desarrollados durante la carrera permitieron a Ronald aplicar conocimientos de programación, análisis de datos y desarrollo de sistemas en contextos concretos, fortaleciendo su capacidad de respuesta ante desafíos reales.

Además del componente técnico, la participación en eventos académicos internos y externos contribuyó a consolidar su perfil profesional.

“Para mí, la experiencia académica en Unifranz fue altamente positiva, porque pude aplicar todos los conocimientos planteados en el aula por los distintos docentes. en prácticamente todos los eventos internos y externos desarrollados por la propia Unifranz. He desarrollado proyectos con el enfoque práctico y así estar mejor preparado y más animado para enfrentar el mundo laboral”, destaca el graduado de Unifranz.

La experiencia de Ronald demuestra que cuando la universidad apuesta por metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos e integración entre áreas, los estudiantes no solo adquieren conocimientos, sino también competencias laborales tangibles. La transición del aula al trabajo deja de ser un salto incierto y se convierte en una continuidad natural del proceso formativo.

Hoy, ya inserto en el mercado laboral, en una empresa reconocida a nivel nacional, Ronald confirma que las bases construidas durante su formación universitaria le permitieron afrontar con seguridad entrevistas, pruebas técnicas y desafíos profesionales. Su historia refleja cómo la educación superior, cuando está orientada a resultados y a la práctica real, se convierte en el puente directo hacia el éxito profesional.

