Esto es lo que debes saber para no fallar con tu declaración de impuestos en 2026

¿Sabías que un solo día de retraso en tu declaración puede generarte multas, intereses y problemas con el SIN? Cada mes, miles de contribuyentes olvidan sus fechas límite y terminan pagando más de lo necesario.
Si tienes un negocio, trabajas de forma independiente o estás en el Régimen General, esta información puede ahorrarte tiempo, dinero y dolores de cabeza.
Aquí te explicamos, paso a paso, cómo funciona el calendario tributario 2026 y cómo usarlo a tu favor.
¿Cómo se definen las fechas para declarar impuestos?
En Bolivia, los vencimientos no son al azar. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) los establece según cuatro factores clave:
El último dígito de tu NIT
El tipo de impuesto que pagas
La frecuencia de tu declaración (mensual, trimestral o anual)
Tu actividad económica
Toda esta información está reunida en el Calendario Tributario 2026, que marca mes a mes cuándo debes cumplir.
Declaraciones mensuales: la fecha la define tu NIT
Si perteneces al Régimen General, debes presentar tus declaraciones todos los meses. La fecha depende del último número de tu NIT y no cambia durante el año:
|Último dígito
|Vence el día
|0
|13
|1
|14
|2
|15
|3
|16
|4
|17
|5
|18
|6
|19
|7
|20
|8
|21
|9
|22
Estas fechas aplican para:
Si conoces tu NIT, ya sabes exactamente qué día debes declarar.
IUE: el impuesto anual que no puedes olvidar
El Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) se declara una vez al año, hasta 120 días después del cierre de gestión.
Según tu rubro, tu plazo es:
Industriales y petroleras: hasta julio
Agropecuarios y gomeros: hasta octubre
Minería: hasta enero
Comercio y servicios: hasta abril
Este impuesto es clave, porque los retrasos suelen generar sanciones más elevadas.
¿Qué pasa si tu fecha cae en feriado?
Buenas noticias:
Si tu vencimiento coincide con sábado, domingo o feriado, el plazo se traslada automáticamente al siguiente día hábil.
Aun así, no conviene dejarlo para último momento.
Consejos prácticos para no atrasarte nunca
Si quieres mantener tu negocio en regla, toma nota:
Ten siempre visible tu último dígito de NIT
Agenda tus fechas en el celular o calendario
Usa la Oficina Virtual y el SIAT / SIAT v2
Guarda tus facturas y respaldos digitales
Declara con anticipación, no al límite
Un pequeño hábito puede evitarte grandes problemas.
Recuerda: declarar a tiempo también es invertir en tu futuro
Cumplir con tus impuestos no es solo una obligación. Es una forma de:
Fortalecer tu negocio
Acceder a créditos y contratos
Evitar bloqueos y sanciones
Crecer de manera formal
Estar al día con el SIN te da tranquilidad y te permite enfocarte en lo más importante: hacer crecer tu emprendimiento.
