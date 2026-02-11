TEMAS DE HOY:
Economía

Esto es lo que debes saber para no fallar con tu declaración de impuestos en 2026

Evita multas, estrés y sorpresas: revisa aquí cuándo y cómo declarar en Bolivia

Red Uno de Bolivia

11/02/2026 13:55

Esto es lo que debes saber para no fallar con tu declaración de impuestos en 2026. Foto archivo SIN.
Bolivia

¿Sabías que un solo día de retraso en tu declaración puede generarte multas, intereses y problemas con el SIN? Cada mes, miles de contribuyentes olvidan sus fechas límite y terminan pagando más de lo necesario.

Si tienes un negocio, trabajas de forma independiente o estás en el Régimen General, esta información puede ahorrarte tiempo, dinero y dolores de cabeza.

Aquí te explicamos, paso a paso, cómo funciona el calendario tributario 2026 y cómo usarlo a tu favor.

¿Cómo se definen las fechas para declarar impuestos?

En Bolivia, los vencimientos no son al azar. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) los establece según cuatro factores clave:

  •  El último dígito de tu NIT

  •  El tipo de impuesto que pagas

  •  La frecuencia de tu declaración (mensual, trimestral o anual)

  •  Tu actividad económica

Toda esta información está reunida en el Calendario Tributario 2026, que marca mes a mes cuándo debes cumplir.

Declaraciones mensuales: la fecha la define tu NIT

Si perteneces al Régimen General, debes presentar tus declaraciones todos los meses. La fecha depende del último número de tu NIT y no cambia durante el año:

Último dígito Vence el día
0 13
1 14
2 15
3 16
4 17
5 18
6 19
7 20
8 21
9 22

 

Estas fechas aplican para:

  •  IVA
  •  IT
  •  RC-IVA
  •  Otros impuestos mensuales

Si conoces tu NIT, ya sabes exactamente qué día debes declarar.

IUE: el impuesto anual que no puedes olvidar

El Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) se declara una vez al año, hasta 120 días después del cierre de gestión.

Según tu rubro, tu plazo es:

  •  Industriales y petroleras: hasta julio

  •  Agropecuarios y gomeros: hasta octubre

  •  Minería: hasta enero

  • Comercio y servicios: hasta abril

Este impuesto es clave, porque los retrasos suelen generar sanciones más elevadas.

¿Qué pasa si tu fecha cae en feriado?

Buenas noticias:
Si tu vencimiento coincide con sábado, domingo o feriado, el plazo se traslada automáticamente al siguiente día hábil.

Aun así, no conviene dejarlo para último momento.

Consejos prácticos para no atrasarte nunca

Si quieres mantener tu negocio en regla, toma nota:

  •  Ten siempre visible tu último dígito de NIT

  •  Agenda tus fechas en el celular o calendario

  •  Usa la Oficina Virtual y el SIAT / SIAT v2

  •  Guarda tus facturas y respaldos digitales

  •  Declara con anticipación, no al límite

Un pequeño hábito puede evitarte grandes problemas.

Recuerda: declarar a tiempo también es invertir en tu futuro

Cumplir con tus impuestos no es solo una obligación. Es una forma de:

  •  Fortalecer tu negocio

  •  Acceder a créditos y contratos

  •  Evitar bloqueos y sanciones

  •  Crecer de manera formal

Estar al día con el SIN te da tranquilidad y te permite enfocarte en lo más importante: hacer crecer tu emprendimiento.

