El Gobierno destacó el potencial estratégico de Oruro como punto clave de conectividad internacional y ratificó el impulso al corredor Oruro–Puertos del Pacífico como parte de una visión más amplia de integración bioceánica entre el Atlántico y el Pacífico.

El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Joshua Bellot, señaló que el departamento de Oruro ocupa un lugar fundamental en la logística nacional debido a su ubicación geográfica.

“Oruro tiene los dos puertos más importantes hacia el Pacífico, Arica e Iquique (Chile). El 50% de las exportaciones de toda Bolivia pasan por Oruro, el 51% de las importaciones también y el 80% de los gravámenes aduaneros de todo el país se generan en territorio orureño”, afirmó.

Según explicó la autoridad, esta condición convierte a Oruro en un “nodo natural de conectividad” y en un punto clave para el comercio exterior.

En ese marco, sostuvo que el presidente del Estado, Rodrigo Paz, a quien calificó como “experto en conectividad, en carreteras y en comercio internacional”, expuso en Oruro una visión de desarrollo basada en aprovechar las potencialidades regionales.

“Es importante que el Gobierno pueda apoyar y facilitar el hecho de que cada región pueda generar su propia riqueza aprovechando todas sus potencialidades”, indicó.

Bellot explicó que el proyecto no se limita a fortalecer la conexión con Chile y los puertos del Pacífico, sino que apunta a consolidar un corredor bioceánico de mayor alcance, integrando a Brasil y a otros países vecinos.

En ese contexto, mencionó que el Senado aprobó un proyecto de ley que incorpora a la Red Vial Fundamental un tramo entre Torotoro, Mallku Khota y Sacaca, con la intención de priorizar un corredor estratégico entre Oruro y Santa Cruz, fortaleciendo la conexión con Brasil.

El viceministro resaltó la magnitud del mercado brasileño como oportunidad logística para el país.

Sobre la viabilidad del proyecto, Bellot indicó que existe un estudio elaborado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), que analiza no solo el corredor Oruro–Santa Cruz, sino otras alternativas de integración.

“Habrá que efectivizar, habrá que pensar en el corto plazo y buscar financiamiento”, sostuvo. En ese sentido, informó que el Ministerio de Obras Públicas presentó un proyecto de ley vinculado a concesiones viales para permitir mayor participación privada en la construcción y mantenimiento de carreteras.

