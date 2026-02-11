Maleza y falta de mantenimiento preocupan a vecinos en la zona sur de Santa Cruz

Vecinos del barrio Viva Blooming, en la zona sur de la ciudad, denunciaron el abandono de áreas verdes y espacios públicos, señalando que la maleza crecida y la falta de mantenimiento estarían generando criaderos de mosquitos y poniendo en riesgo la salud de las familias.

En la plazuela del barrio, los pastizales superan la altura de una persona y los juegos infantiles presentan un evidente deterioro. Los vecinos aseguran que la situación no es reciente y que el descuido se mantiene desde hace tiempo sin que se ejecuten trabajos de limpieza o refacción.

“Solo con ver las imágenes se puede notar el nivel de maleza que tenemos. Esto provoca criaderos de mosquitos y ahora estamos con dengue y chikungunya”, expresó uno de los vecinos, quien además indicó que varias familias del sector atraviesan cuadros de estas enfermedades.

Una madre relató que su hija no está asistiendo al colegio debido a problemas de salud y que recientemente su familia pasó por un cuadro de chikungunya que se prolongó por casi 15 días. Otros vecinos confirmaron que en el grupo vecinal de WhatsApp las quejas son constantes por la proliferación de mosquitos.

Asimismo, denunciaron la falta de alumbrado público y el mal estado de las calles, situación que —según indicaron— incrementa la inseguridad en el sector. También advirtieron que los juegos del parque representan un peligro para los niños debido al deterioro de la estructura.

Los vecinos exigen la intervención inmediata de las autoridades municipales para realizar trabajos de limpieza, desbroce de maleza y mantenimiento integral de las áreas públicas, con el fin de reducir los riesgos sanitarios y devolver condiciones adecuadas al barrio.

