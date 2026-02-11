Infectólogo advierte que el chikungunya podría afectar hasta 75% de la población cruceña

Santa Cruz atraviesa una alerta roja sanitaria por el incremento sostenido de casos de chikungunya. Según datos oficiales, el departamento concentra más de 1.400 contagios confirmados, seis pacientes internados bajo observación y un fallecimiento, situación que fue confirmada por el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

El infectólogo Juan Saavedra advirtió que la población no cuenta con anticuerpos contra esta enfermedad, lo que facilita su rápida propagación. “No tenemos inmunidad. Si empieza a circular el virus como está ocurriendo ahora, se genera una epidemia”, explicó.

El especialista alertó que, de acuerdo con proyecciones epidemiológicas, hasta el 75% de la población podría verse afectada. Además, recordó que un 30% de los infectados no presenta síntomas, pero puede transmitir el virus si es picado por un mosquito.

Saavedra detalló que los primeros síntomas aparecen desde el primer día de infección con fiebre alta, dolor muscular generalizado y un intenso dolor en las articulaciones, que posteriormente se inflaman debido a una artritis aguda. “Fiebre alta más dolor e hinchazón articular es, hasta demostrar lo contrario, chikungunya”, afirmó.

El médico enfatizó la importancia de acudir de inmediato a consulta para confirmar el diagnóstico mediante análisis de sangre e iniciar tratamiento oportuno, con el fin de evitar complicaciones como artritis crónica, una condición invalidante que puede durar meses o incluso años.

Entre las complicaciones graves mencionó hepatitis, miocarditis, meningitis, encefalitis, síndrome de Guillain-Barré e insuficiencia cardíaca, que requieren atención médica especializada y seguimiento diario en casos de internación.

En el caso de mujeres embarazadas, Saavedra aclaró que no existe contraindicación para recibir tratamiento, pero sí mayor riesgo debido a la disminución temporal de la inmunidad durante la gestación.

Respecto a la prevención, el especialista recordó que el mosquito transmisor tiene un radio de vuelo de aproximadamente 100 metros, por lo que los criaderos suelen encontrarse en la vivienda propia o en domicilios cercanos. Recomendó eliminar depósitos de agua, usar ropa de manga larga, aplicar repelente e instalar mallas milimétricas en puertas y ventanas.

Asimismo, sostuvo que las autoridades deben intensificar la fumigación en zonas donde se detecten varios casos y gestionar la adquisición de vacunas para proteger a los grupos más vulnerables, como embarazadas, niños menores de cinco años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

