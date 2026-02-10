¡Atención, padres! Instruyen clases a distancia si hay síntomas de chikungunya en estudiantes

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz instruyó a las unidades educativas aplicar clases a distancia en caso de que estudiantes presenten síntomas compatibles con chikungunya, en el marco de la alerta sanitaria declarada tras registrarse la primera muerte por esta enfermedad y más de mil casos en el departamento.

El director de la DDE, Nelsón Alcócer, informó que se activó un plan de fumigación coordinado con el Gobierno Municipal y centros de salud, con el objetivo de prevenir la proliferación del mosquito transmisor en infraestructuras escolares.

“Tenemos un plan de fumigación que estamos operativizando con la Alcaldía. Asimismo, con todos los centros de salud tenemos una buena coordinación para que haya una atención inmediata”, señaló la autoridad educativa.

La fumigación en unidades educativas comenzará de manera paulatina en coordinación con las subalcaldías, pero desde el miércoles se prevé la intervención preventiva en todos los establecimientos del municipio.

“Se está iniciando de forma progresiva con las subalcaldías. Sin embargo, el miércoles comenzaremos la fumigación en todas las unidades educativas, como una medida preventiva y en coordinación con el Gobierno Municipal”, precisó Alcócer.

La autoridad también confirmó que una unidad educativa ya reportó varios estudiantes con síntomas, por lo que se recomendó a los directores actuar de inmediato, activar protocolos sanitarios y, si corresponde, cambiar temporalmente la modalidad de clases.

“Si nuestros hijos presentan síntomas, no deben asistir a las unidades educativas; deben acudir a centros de salud. Asimismo, los directores deben asumir acciones directas ante cualquier sintomatología de dengue o chikungunya. Se puede hacer el cambio de modalidad y coordinar con las autoridades para la fumigación inmediata”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play