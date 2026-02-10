TEMAS DE HOY:
Destituyen al administrador de la Terminal Bimodal y se reanuda el servicio de buses en Santa Cruz

“El servicio se reanuda inmediatamente”, aseguró el viceministro de Transporte, Hugo Criales, tras sostener una reunión con representantes de empresas de transporte y choferes en instalaciones de la terminal terrestre cruceña.

Charles Muñoz Flores

10/02/2026 11:01

Destituyen al administrador de la Bimodal y se reanuda el servicio. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El servicio de transporte interprovincial e interdepartamental en la Terminal Bimodal de Santa Cruz de la Sierra se reanudó de manera inmediata este martes, luego de que se confirmara la destitución del administrador de la institución, una de las principales demandas de los operadores de buses que mantenían una medida de presión.

“El servicio se reanuda inmediatamente”, aseguró el viceministro de Transporte, Hugo Criales, tras sostener una reunión con representantes de empresas de transporte y choferes en instalaciones de la terminal terrestre cruceña.

La paralización había ingresado a su segundo día, con suspensión en la venta de pasajes y en las salidas de buses, afectando a cientos de pasajeros que buscaban trasladarse tanto al interior del departamento como a otras regiones del país e incluso al exterior.

Reclamos de los transportistas

Los operadores de transporte interprovincial e interdepartamental señalaron que la medida de presión se asumió para exigir la renuncia del administrador de la terminal y expresar su rechazo al incremento de tarifas por determinados servicios, entre ellos el peaje para el ingreso de buses y el uso de baños.

El lunes, la Federación Departamental de Buses de Santa Cruz, en un ampliado nacional con la participación de cooperativas, sindicatos y empresas de transporte internacional, interdepartamental e interprovincial, había determinado la paralización total en la terminal. 

