Santa Cruz: Aseo urbano advierte riesgo en el servicio por falta de pagos y alza en gastos operativos

Las empresas encargadas del aseo urbano en la capital cruceña atraviesan una situación económica crítica debido a retrasos en los pagos municipales y al incremento de sus costos operativos. Así lo manifestó Marcelo Delfín, gerente de operaciones de aseo urbano de la empresa Piraí.

Delfín explicó que actualmente la empresa acumula aproximadamente ocho meses sin recibir pagos por parte del municipio, situación que ha puesto en riesgo la continuidad del servicio.

“Tenemos remanentes desde hace mucho tiempo, sin embargo, estamos aproximadamente ocho meses impagos con el municipio”, afirmó.

El gerente señaló que la situación se agravó tras la suspensión de la subvención al combustible y el incremento salarial dispuesto a nivel nacional. Según detalló, la empresa consume cerca de 15 mil litros de diésel por día, lo que anteriormente representaba un gasto de 50 mil bolivianos diarios.

“Hoy tenemos que gastar 150 mil bolivianos. La capacidad que tiene la empresa para poder durante casi ocho meses mantener todo esto (…) al día de hoy ya se torna insostenible”, sostuvo.

Delfín explicó que los costos operativos incluyen pagos a proveedores, combustible, impuestos y toda la estructura administrativa necesaria para atender a una ciudad de más de dos millones de habitantes.

En ese sentido, advirtió que, aunque por ahora el servicio no será suspendido, la empresa opera con recursos limitados. “Hoy no, en la noche va a continuar normal, más no vamos a parar hasta que nuestros recursos se agoten”, indicó.

Ante este panorama, la empresa solicita la instalación de mesas de trabajo con la Alcaldía y gestiones ante el Gobierno nacional para modificar los parámetros económicos del contrato vigente.

“Justamente esta entrevista que estamos solicitando es para pedir a las autoridades que hagan las gestiones (…) y que eso viabilice modificar los parámetros económicos del contrato y continuar con la operación”, expresó.

Delfín subrayó que la generación de basura es diaria y, por tanto, requiere financiamiento constante para garantizar la recolección. Asimismo, pidió comprensión a la población frente a una situación que calificó como ajena a la voluntad de la empresa.

