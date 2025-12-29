Empresa Piraí extrema esfuerzos para mantener limpia la ciudad, pese a deudas, lluvias y feriados prolongados

Pese a los pagos retrasados, las lluvias continuas y los feriados prolongados, la empresa Aseo Urbano Piraí informó que mantiene operativo su servicio de limpieza al 90% en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

A través de un comunicado oficial, la empresa explicó que trabaja con recursos limitados, pero que no ha suspendido el servicio. Los principales factores que afectan su operación son una deuda superior a seis meses, el alza del combustible y las condiciones climáticas.

“Nos deben más de seis meses, lo que afecta la operatividad normal del servicio; sin embargo, estamos trabajando a más del 90% de nuestra capacidad”, señalaron.

Lluvias y feriados provocaron demoras

Durante los últimos días, las precipitaciones constantes y el feriado extraordinario por Navidad provocaron demoras en la recolección de residuos en algunos sectores. Sin embargo, desde Piraí aseguran que no se ha interrumpido la atención y que todos los sectores están siendo cubiertos en la medida de lo posible.

“La recolección de residuos es un servicio esencial, por eso hacemos un esfuerzo extraordinario para minimizar la afectación a la ciudadanía”, indicaron.

La empresa pidió a la población comprensión y paciencia, mientras se restablecen las condiciones necesarias para operar con total normalidad.

También anunciaron que se están redoblando esfuerzos para que en los próximos feriados se pueda garantizar el servicio sin retrasos, pese a las dificultades.

