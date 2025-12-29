TEMAS DE HOY:
Violencia Familiar Feminicidio en La Paz Violencia de género

27ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Empresa Piraí extrema esfuerzos para mantener limpia la ciudad, pese a deudas, lluvias y feriados prolongados

Aseo Urbano Piraí asegura que el servicio de limpieza se mantiene en la ciudad pese a dificultades.

Red Uno de Bolivia

29/12/2025 15:27

Foto: Aseo Urbano Piraí
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Pese a los pagos retrasados, las lluvias continuas y los feriados prolongados, la empresa Aseo Urbano Piraí informó que mantiene operativo su servicio de limpieza al 90% en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

A través de un comunicado oficial, la empresa explicó que trabaja con recursos limitados, pero que no ha suspendido el servicio. Los principales factores que afectan su operación son una deuda superior a seis meses, el alza del combustible y las condiciones climáticas.

“Nos deben más de seis meses, lo que afecta la operatividad normal del servicio; sin embargo, estamos trabajando a más del 90% de nuestra capacidad”, señalaron.

 

 

Lluvias y feriados provocaron demoras

Durante los últimos días, las precipitaciones constantes y el feriado extraordinario por Navidad provocaron demoras en la recolección de residuos en algunos sectores. Sin embargo, desde Piraí aseguran que no se ha interrumpido la atención y que todos los sectores están siendo cubiertos en la medida de lo posible.

“La recolección de residuos es un servicio esencial, por eso hacemos un esfuerzo extraordinario para minimizar la afectación a la ciudadanía”, indicaron.

 

La empresa pidió a la población comprensión y paciencia, mientras se restablecen las condiciones necesarias para operar con total normalidad.

También anunciaron que se están redoblando esfuerzos para que en los próximos feriados se pueda garantizar el servicio sin retrasos, pese a las dificultades.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD