El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, expresó su preocupación por la falta de pago de la Alcaldía de Santa Cruz a la empresa Piraí, encargada del servicio de recojo de basura en la capital cruceña.

Durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda, Cochamanidis manifestó su sorpresa ante la situación, señalando que el pago por este servicio está contemplado en el aviso de cobranza emitido por la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), junto con el concepto de alumbrado público.

“No puede ser que la gente tenga que ver qué hacer con su basura. La plata para la limpieza debería estar puntual todos los meses, porque ese cobro viene incluido en la factura de la CRE”, sostuvo el líder cívico.

Cochamanidis cuestionó la administración municipal por no cumplir con sus compromisos financieros, a pesar de que la población paga de manera regular estos servicios.

Asimismo, recordó que no es el único caso de mora, ya que otras empresas, particularmente del rubro de la construcción, también se han visto afectadas por la falta de pago de la Alcaldía, lo que, según indicó, ha provocado incluso la quiebra de algunas contratistas.

La empresa Piraí, a través de un comunicado, anunció que este jueves suspendería el recojo de los residuos y pidió la comprensión a la población cruceña por los inconvenientes.

