Cochamanidis: “Bolivia inicia un nuevo ciclo y debemos cargar juntos la mochila del país”

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, arribó al departamento de La Paz para participar en el acto de transmisión de mando presidencial de Rodrigo Paz, un evento que marca —según sus palabras— “el inicio de una nueva era para Bolivia”.

En declaraciones a la prensa, Cochamanidis manifestó su esperanza en que este cambio de gobierno sea el punto de partida para superar la crisis que atraviesa el país.

“Hoy vamos a vivir una nueva etapa donde todos los bolivianos estamos esperanzados en que las cosas se hagan bien, que salgamos de esta profunda crisis... empresarios, sector privado, sector público, ciudadanos: todos tenemos que ponerle el hombro al país”, afirmó.

El líder cívico insistió en que el mensaje del nuevo presidente debe ser de unidad y reconciliación, destacando que solo el trabajo conjunto permitirá reconstruir la economía nacional.

“Tiene que ser un mensaje que nos una, que nos haga entender que el camino es el del trabajo y la prosperidad. La unidad es la que nos va a sacar de esta crisis”, expresó.

Respecto a los primeros decretos que el nuevo gabinete podría promulgar, Cochamanidis consideró fundamental que el equipo ministerial esté conformado por profesionales competentes y técnicos en cada área.

“Lo más importante es que se rodee de gente que entienda de cada sector. Si hay delegaciones internacionales es porque hay interés de invertir; por eso, debe haber cambios en la ley de inversiones y en el sector energético”, subrayó.

Asimismo, planteó la necesidad de liberar exportaciones e importaciones y de permitir el uso de biotecnología para reactivar la industria nacional.

“Necesitamos que las industrias se reactiven, y la única forma de hacerlo es liberar las trabas que frenan al país. Bolivia necesita un nuevo rumbo”, enfatizó.

Finalmente, Cochamanidis expresó su respaldo al nuevo gobierno con un mensaje de esperanza y compromiso nacional:

“Todos los bolivianos tenemos que cambiar. La única forma de hacerlo es avanzar juntos, cargar entre todos la mochila de Bolivia y salir adelante”.

